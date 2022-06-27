Джош Нибо будет получать в «Маккаби» 800 000 долларов в год

Форвард Джош Нибо (24 года, 206 см) продолжит карьеру в тель-авивском «Маккаби».
По информации Eurohoops, стороны договорились о контракте с зарплатой 800 000 долларов в год, что вдвое превышает сумму, которую Нибо получил в «Жальгирисе» за свой первый сезон в Евролиге.
Нибо провел минувший сезон в литовском клубе, набирая 8,8 очка и 6,2 подбора в среднем за матч в Евролиге.
Благодаря успешному дебюту в Евролиге, на Небо обратили внимание несколько клубов, в том числе двукратный чемпион «Анадолу Эфес».