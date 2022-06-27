Джош Нибо будет получать в «Маккаби» 800 000 долларов в год

Форвард Джош Нибо (24 года, 206 см) продолжит карьеру в тель-авивском .

По информации Eurohoops, стороны договорились о контракте с зарплатой 800 000 долларов в год, что вдвое превышает сумму, которую Нибо получил в за свой первый сезон в Евролиге.

Нибо провел минувший сезон в литовском клубе, набирая 8,8 очка и 6,2 подбора в среднем за матч в Евролиге.

Благодаря успешному дебюту в , на Небо обратили внимание несколько клубов, в том числе двукратный чемпион «Анадолу Эфес».

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