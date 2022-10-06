Желимир Обрадович: «Шахматы помогают быстрее думать в баскетболе»

Главный тренер рассказал, как умение играть в шахматы помогает в баскетболе.

«Это довольно полезный навык. Шахматы помогают быстрее думать и принимать решения на площадке. Иной раз на принятие решения – меньше секунды. Если ты быстро думаешь, получаешь преимущество.

Да, порой высокие игроки не так быстро принимают решения. Они не такие сообразительные, но их мозг работает в правильном направлении, благодаря чему они и играют на топ-уровне.

Когда я был моложе, 30 лет назад тоже играл в шахматы с моими тренерами. Оттуда и заразился этой игрой. Вообще, шахматы отличаются от баскетбола. Там необходимо сохранять концентрацию на протяжении всей партии.

Если играешь с друзьями, особенно, когда они лучше тебя, хочешь обыграть, показать свой уровень. Всегда хочется превзойти оппонента в том, в чем он хорош. Но в любой игре нужно заставить соперника потерять концентрацию. А если играешь с другом, можно пошутить, чтобы усыпить его бдительность. Вот так это и работает», – сказал Обрадович.

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