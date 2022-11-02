Андрей Мартюк: «Первый баскетбольный кумир? Тим Данкан»
Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк рассказал тележурналу «Вид сверху» о своих ярких воспоминаниях в рубрике «Первый раз».
«Первый баскетбольный кумир? Тим Данкан. Когда был маленьким, подражал его движениям, пытался повторить.
Когда впервые увидел «Баскет-холл», подумал: «Вау, какая большая арена, я никогда в жизни таких не видел».
Помню выезд в Белград, играли с «Партизаном», там на арене все курят, бросают в тебя жвачки и монетки», – признался Мартюк.
Новый выпуск тележурнала «Вид сверху» можно посмотреть 2 ноября в 17:25 на канале «Матч!Страна» или на ютуб-канале по ссылке.
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