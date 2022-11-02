Кевин Дюрэнт – о 6 потерях: «Меня опекают всей командой на протяжении всего сезона»

Форвард прокомментировал большое количество потерь на старте сезона.

В матче против (99:108) лидер «Нетс» набрал 32 очка, 9 подборов, 6 передач и 2 блок-шота, но допустил 6 потерь.

«В каждом матче против меня защищаются пять игроков соперника. Логично, что я буду совершать потери. Пытаюсь быть агрессивным и создавать возможности для атаки. Меня опекают всей командой на протяжении всего сезона, так что это привычное дело», – заявил Дюрэнт.

В первых восьми матчах нынешнего регулярного чемпионата форвард набират в среднем 32,5 очка, а также совершает 4,4 передачи при 3,9 потери.

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