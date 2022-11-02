Расселл Уэстбрук: «Если моя роль способствует тому, что партнеры по команде играют лучше, то это выгодно всем»
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук заявил, что его перевод на скамейку запасных благотворно повлиял на команду.
«Если моя роль способствует тому, что партнеры по команде играют лучше, я считаю, что это выгодно всем.
Моя задача состоит в том, чтобы находить способы делать команду лучше, будь то передачи, набранные очки, подборы, защита. Я горжусь тем, что я делаю в каждом матче», – сказал Уэстбрук.
«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета
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