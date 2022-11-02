«Я зарабатываю на жизнь игрой в баскетбол, мне этого достаточно». Дюрэнт ответил игроку НФЛ, который выразил ему сочувствие
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ответил игроку НФЛ Джеральду Маккою, который выразил ему сочувствие.
«Черт возьми, сочувствую моему приятелю Кевину Дюрэнту. Им нужно подписать кого-то ему в помощь», – написал Маккой.
«Люблю тебя, брат, но пожалуйста, перестань. Я зарабатываю на жизнь игрой в баскетбол, мне этого достаточно», – ответил Дюрэнт.
Пиклбол – это недотеннис, но в него уже играют миллионы. А Гейтс, Клуни и Леброн вливают в него деньги
Роскошные автопарки звезд НБА: у Джордана «Мерседес» за $4 млн, Кобе подарили машину с аэрографией «Лейкерс», а Шак все переделывает под себя
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?
Комментарии