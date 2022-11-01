Кевин Дюрэнт: «Моя первая майка НБА – Винс Картер времен «Торонто»

Форвард «Нетс» набрал 36 очков с «Индианой» (116:109) и обошел знаменитого в списке самых результативных игроков НБА.

«Это многое для меня значит. Мне нравится набирать очки. В этом суть игры.

Для этого мы все и играем в баскетбол. Меняем счет на табло, меняем игру, нас упоминают вместе с легендами. Моя первая майка НБА – Винс Картер времен «Торонто». Когда-то я следил за ним, в юном возрасте, а теперь обошел по набранным очкам. Это важный момент», – заявил Дюрэнт.

На счету Дюрэнта теперь 25 754 очка за карьеру, в активе Картера – 25 728. Кевин поднялся на 19-ю строчку в общем списке.

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