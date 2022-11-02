Дариус Гарлэнд провел первую полноценную тренировку после травмы глаза и может сыграть против «Бостона»

Разыгрывающий «Кливленда» провел первую полноценную тренировку после серьезной травмы левого глаза и может вернуться в строй в матче против в среду, сообщает ESPN.com.

22-летний игрок пропустил пять матчей после того, как повредил глаз в матче открытия сезона против «Торонто» 19 октября. Гарлэнд получил рваную рану на внутренней стороне века после того, как Гэри Трент случайного попал ему рукой по лицу.

Во вторник Гарлэнд принял участие в тренировке «Кавальерс», после чего остался на площадке и выполнил дополнительные упражнения.

В отсутствие Гарлэнда «Кливленд» выиграл пять матчей из пяти.

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