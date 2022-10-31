Донован Митчелл и Кристапс Порзингис – в Топ-10 моментов матчей НБА 30 октября

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НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 30 октября.

Топ-10 возглавили Донован Митчелл («Кливленд») и Кристапс Порзингис («Вашингтон»).

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