Донован Митчелл и Кристапс Порзингис – в Топ-10 моментов матчей НБА 30 октября
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 30 октября.
Топ-10 возглавили Донован Митчелл («Кливленд») и Кристапс Порзингис («Вашингтон»).
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