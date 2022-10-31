в воскресенье обыграл на домашней арене со счетом 121:108.

В составе «Кавальерс» 38 очков на счету .

За 37 минут на площадке недавний новобранец «Кэвз» реализовал 12 из 20 с игры, включая 8 из 13 из-за дуги. В его активе также 3 подбора, 12 передач (личный рекорд) и 2 перехвата.

Игроки «Кливленда» исполнили рекордные в истории клуба 50 дальних бросков, реализовав 23 из них. Четвертую четверть клуб из Огайо выиграл со счетом 37:15.

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