«Мне абсолютно плевать». Томас Эртель отреагировал на критику из-за перехода в «Зенит»

Французский разыгрывающий опубликовал в инстаграме фото в игровой форме .

Пост вызвал неоднозначную реакцию, многие пользователи соцсети раскритиковали баскетболиста за решение перейти в российский клуб.

Спустя некоторое время Эртель выложил сторис, в котором резко отреагировал на негативные комментарии.

«К сведению тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию. Просто знайте, что мне абсолютно плевать. Так что можете не извиняться. Пожалуйста, займитесь собственной жизнью! Заранее спасибо», – написал Эртель.

Ранее Федерация баскетбола Франции пригрозила разыгрывающему исключением из сборной в случае игры за «Зенит».

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