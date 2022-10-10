«Мне абсолютно плевать». Томас Эртель отреагировал на критику из-за перехода в «Зенит»
Французский разыгрывающий Томас Эртель опубликовал в инстаграме фото в игровой форме «Зенита».
Пост вызвал неоднозначную реакцию, многие пользователи соцсети раскритиковали баскетболиста за решение перейти в российский клуб.
Спустя некоторое время Эртель выложил сторис, в котором резко отреагировал на негативные комментарии.
«К сведению тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию. Просто знайте, что мне абсолютно плевать. Так что можете не извиняться. Пожалуйста, займитесь собственной жизнью! Заранее спасибо», – написал Эртель.
Ранее Федерация баскетбола Франции пригрозила разыгрывающему исключением из сборной в случае игры за «Зенит».
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