Экс-центровой выразил мнение, что команда провалила прошлый сезон, когда не попала даже в турнир плей-ин.

«Каждая команда максимально настраивалась против нас и навязывала нам борьбу. И мы не справились с задачей. Это отстой. Все лето я переживал по этому поводу. Наверное, сплюнул 10 миллионов раз, просто думая о том, как бездарно мы проиграли и сколько времени было потрачено на тот сезон… Мне действительно было стыдно.

Все-таки у нас имелись определенные люди в составе и мы должны были сыграть лучше. Безусловно, в этом есть и моя вина. Я мог бы сыграть намного лучше. Независимо от того, насколько они нуждались во мне.

Все это не закончилось не очень хорошо, мне стыдно. Иногда я даже думал, черт, мы не должны надевать эту майку», – заявил Ховард.

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