Дуайт Ховард: «Не хочу надрывать задницу все лето, а потом сидеть на скамейке»

Экс-центровой объяснил, почему не смог договориться о контракте на сезон-2022/23 ни с одним из клубов НБА.

«Я хочу играть, но нет команд, которые действительно заинтересованы во мне. Вот что я чувствовал после ухода из «Лейкерс». Я чувствовал, что сделал достаточно, помог им выиграть чемпионат. Думал, что заслужил место в составе и хорошее игровое время, но этого не произошло.

После этого я подумал: «Чувак, я не хочу надрывать задницу все лето, тренироваться по три раза в день, придерживаться сумасшедшей диеты, делать все это дерьмо, а потом сидеть на скамейке запасных и быть бесполезным», – признался Ховард.

В прошлом сезоне центровой провел 60 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем 6,2 очка и 5,9 подбора.

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