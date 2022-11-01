Мицич, Калинич и Давидовац – в предварительном составе Сербии на матчи квалификации ЧМ-2023
Сборная Сербии объявила предварительный состав из 24 игроков на матчи квалификационного турнира ЧМ-2023.
В список вошли звездные Василие Мицич, Никола Калинич, Марко Гудурич и Владимир Лучич, а также игрок ЦСКА Деян Давидовац. Всего в предварительной заявке 13 игроков Евролиги.
В предстоящем «окне» Сербия сыграет в гостях с Великобританией (11 ноября) и дома против Турции (14 ноября).
На данный момент сербы с результатом 3-3 идут 4-ми в группе I с участием шести команд. На чемпионат мира поедут четыре сборных.
Предварительный состав Сербии
Данило Анджушич, Неманя Дангубич, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Марко Ягодич-Куриджа, Огнен Ярамаз, Марко Еремич, Стефан Йович, Никола Калинич, Балша Копривица, Владимир Лучич, Ваня Маринкович, Василие Мицич, Душан Милетич, Лука Митрович, Неманя Недович, Марко Пецарски, Алекса Раданов, Душан Ристич, Бориша Симанич, Никола Топич, Урош Трифунович, Алекса Ускокович.
Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза
Комментарии