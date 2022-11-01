Мицич, Калинич и Давидовац – в предварительном составе Сербии на матчи квалификации ЧМ-2023

Сборная Сербии объявила предварительный состав из 24 игроков на матчи квалификационного турнира ЧМ-2023.

В список вошли звездные Василие Мицич, , Марко Гудурич и , а также игрок ЦСКА Деян Давидовац. Всего в предварительной заявке 13 игроков Евролиги.

В предстоящем «окне» Сербия сыграет в гостях с Великобританией (11 ноября) и дома против Турции (14 ноября).

На данный момент сербы с результатом 3-3 идут 4-ми в группе I с участием шести команд. На чемпионат мира поедут четыре сборных.

Предварительный состав Сербии

Данило Анджушич, Неманя Дангубич, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Марко Ягодич-Куриджа, Огнен Ярамаз, Марко Еремич, , Никола Калинич, Балша Копривица, Владимир Лучич, , , Душан Милетич, Лука Митрович, Неманя Недович, Марко Пецарски, Алекса Раданов, Душан Ристич, Бориша Симанич, Никола Топич, Урош Трифунович, Алекса Ускокович.

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