Светислав Пешич: «Милутинов готов дебютировать на Евробаскете, сроки восстановления Недовича пока неизвестны»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич подтвердил, что участие разыгрывающего в оставшейся части Евробаскета-2022 находится под вопросом из-за травмы, а также отметил, что центровой готов дебютировать на турнире в сегодняшнем матче против Польши.

«Недович травмировал икроножную мышцу, часть мышцы, есть разрыв. Пока неизвестно, сколько времени он будет отсутствовать. Врачи составляют план его восстановления, впереди еще много матчей. Надеемся, что мы долго продержимся на турнире.

Надеемся, что Милутинов сегодня проведет свои первые минуты на турнире. Надеемся, что тоже присоединится к команде. Посмотрим на тренировке, как обстоят дела. Такие игроки, как Милутинов, Ваня и Недович, очень много значат для команды», – сказал тренер.

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