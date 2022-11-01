Пол Джордж набрал 35 очков и выдал уникальную статистическую линейку в игре с «Рокетс»

Форвард в понедельник помог команде прервать серию из четырех поражений во встрече с «Рокетс» (95:93).

На счету Джорджа 35 очков (15 из 26 с игры), 9 подборов, 8 передач и 6 перехватов при 5 дальних попаданиях за 38 минут.

Впервые в истории НБА игроку удалось выдать подобную статистическую линейку.

За 6,2 секунды до сирены при счете 93:93 Джордж исполнил бросок с отклонением, который стал победным.

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