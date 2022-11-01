Форвард в понедельник помог команде прервать серию из четырех поражений.

Джордж стал автором победного попадания в матче с «Рокетс» (95:93), когда за 6,2 секунды до сирены исполнил бросок с отклонением при счете 93:93.

На счету Джорджа 35 очков (15 из 26 с игры), 9 подборов, 8 передач и 6 перехватов за 38 минут.

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