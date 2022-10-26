Джон Уолл: «В «Хьюстоне» все время разговаривал с Полом Джорджем»
Разыгрывающий «Клипперс» заявил, что на его переход в команду повлиял звездный форвард Пол Джордж.
По словам Уолла, он полностью пропустил сезон-2021/22 в «Хьюстоне» из-за того, что не согласился на второстепенную роль с малым количеством игрового времени.
«Мне было тяжело, потому что я хотел играть. Все это время я думал: «Чувак, ты должен найти способ выбраться отсюда». Я знал, что это будет сложно, потому что у меня оставалось два года по контракту.
Я все время разговаривал об этом с Полом Джорджем. Мы пытались разобраться. Мы ждали, когда останется один сезон, чтобы попробовать организовать переход», – признался Уолл.
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