Алексей Швед и Евгений Бабурин – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

лига ВТБ представила символическую пятерку по итогам очередного игрового раунда.

В пятерку вошли игроки «Нижнего Новгорода» и Джермэйн Лав, а также Джастин Роберсон («Парма»), (ЦСКА) и ( ).

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА

Сайт Лиги ВТБ