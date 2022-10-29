Алексей Швед и Евгений Бабурин – в символической пятерке тура Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку по итогам очередного игрового раунда.
В пятерку вошли игроки «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин и Джермэйн Лав, а также Джастин Роберсон («Парма»), Алексей Швед (ЦСКА) и Джален Рейнольдс (УНИКС).
Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!
Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА
Сайт Лиги ВТБ
Комментарии