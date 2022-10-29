Алексей Швед и Евгений Бабурин – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Алексей Швед БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Евгений Бабурин Парма-Пари Джален Рейнольдс Джермэйн Лав Джастин Роберсон Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку по итогам очередного игрового раунда.

В пятерку вошли игроки «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин и Джермэйн Лав, а также Джастин Роберсон («Парма»), Алексей Швед (ЦСКА) и Джален Рейнольдс (УНИКС).

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