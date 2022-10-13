Илона Корстин: «МБА и «Самаре» еще нужно время, чтобы привыкнуть к спортивному и маркетинговому уровню Лиги ВТБ»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что новичкам – МБА и «Самаре» — нужно время на адаптацию как в спортивном, так и маркетинговом плане.

«Конечно, двум новичкам сложно сразу привыкнуть к новому уровню, нужно время на адаптацию как в спортивном плане, так и в плане маркетинга. Это, в первую очередь, касается билетной программы и возможности зарабатывать на продаже билетов.

У обоих клубов на данный момент достаточно большой процент пригласительных – это то, что нужно изменить в ближайшее время. Клубы должны понимать, что основной доход от билетов они могут получить от продажи билетов в VIP партер, поэтому надо продумывать грамотную застройку, VIP-сопровождение, кейтеринг.

Кстати, в плане застройки партера провела неплохую работу в межсезонье и это сразу дало результат. Приятно видеть, что оба новичка стремятся закрепиться в чемпионате и в маркетинговом плане работают даже лучше, чем некоторые наши клубы, которые давно выступают в Лиге», – передает слова Илоны Корстин официальный сайт Лиги ВТБ.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

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