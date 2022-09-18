Дрэймонд Грин: «Судьи применяют специальные правила для меня»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что судьи относятся к нему предвзято.

«В НБА есть специальные правила для , сто процентов. сделал то же самое и ударил ногой по голове. Почему никто не говорит, что его нужно выгнать с площадки? Почему никто не говорит, что он сделал это намеренно?» – возмутился Грин.

Форвард «Уорриорз» считается одним из самых жестких игроков НБА. Он неоднократно получал наказание от лиги за неспортивное поведение.

Мобли ударил Джеймса ногой по голове, когда пытался совершить бросок из-под кольца в одном из матчей против в прошлом сезоне.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА