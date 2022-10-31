Зайон Уильямсон пообщался с Эриком Бледсоу после победы над «Клипперс»

Форвард «Нового Орлеана» по окончании гостевого матча с (112:91) подбежал и пообщался с бывшим одноклубником , который посетил встречу в качестве зрителя.

32-летний Бледсоу начинал карьеру в «Клипперс» (2010–2013), сезон-2020/21 провел в составе «Пеликанс», а в прошлом сезоне вернулся в «Клипперс».

Защитник продолжит карьеру в китайской лиге CBA, где у него уже подписан контракт с клубом «Шанхай Шаркс».

В минувшую среду Бледсоу был арестован за то, что ударил свою девушку. Игрока доставили в полицейский участок, а позже освободили под залог.

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