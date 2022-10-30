Зайон Уильямсон вернется в строй в сегодняшнем матче против «Клипперс»

Теги травмы Клипперс Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон вернется в состав команды в сегодняшнем гостевом матче против «Клипперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Уильямсон пропустил две встречи из-за ушиба правого бедра. 22-летний игрок получил травму, неудачно упав на паркет после блок-шота Джордана Кларксона в четвертой четверти воскресной встречи с «Джаз».

В нынешнем сезоне Уильямсон набирает 22,0 очка, 6,7 подбора, 2,3 передачи и 2,0 перехвата в среднем за матч.

НБА – лига самых зрелищных спортсменов. Давайте выясним, за кого из них вам болеть в новом сезоне

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные