Зайон Уильямсон вернется в строй в сегодняшнем матче против «Клипперс»

Форвард «Нового Орлеана» вернется в состав команды в сегодняшнем гостевом матче против , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Уильямсон пропустил две встречи из-за ушиба правого бедра. 22-летний игрок получил травму, неудачно упав на паркет после блок-шота Джордана Кларксона в четвертой четверти воскресной встречи с «Джаз».

В нынешнем сезоне Уильямсон набирает 22,0 очка, 6,7 подбора, 2,3 передачи и 2,0 перехвата в среднем за матч.

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