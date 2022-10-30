Зайон Уильямсон вернется в строй в сегодняшнем матче против «Клипперс»
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон вернется в состав команды в сегодняшнем гостевом матче против «Клипперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Уильямсон пропустил две встречи из-за ушиба правого бедра. 22-летний игрок получил травму, неудачно упав на паркет после блок-шота Джордана Кларксона в четвертой четверти воскресной встречи с «Джаз».
В нынешнем сезоне Уильямсон набирает 22,0 очка, 6,7 подбора, 2,3 передачи и 2,0 перехвата в среднем за матч.
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