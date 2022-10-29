Тайрон Лю: «Мою маму не особо привлекают белые парни, но Редика она любила»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю стал гостем подкаста экс-игрока калифорнийской команды Джей Джей Редика.
Лю рассказал забавную историю о том, почему недолюбливал Редика, когда ненадолго пересекся с ним в «Орландо» еще во время игровой карьеры.
«Это была еще одна причина, по которой он мне тогда не слишком нравился. Потому что мою маму не особо привлекали белые парни, но она любила Джей Джея. Так что я подумал: «Нет, я не могу симпатизировать этому парню».
Выслушав Лю, Редик рассмеялся и произнес: «Что это вообще за херня?»
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