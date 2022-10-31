Разыгрывающий «Мэверикс» снова порадовал результативной игрой и повторил достижение легендарного .

Во встрече с «Мэджик» (114:105) на счету Дончича 44 очка (17 из 26 с игры).

По итогам 37 минут словенец также имеет в своем активе 3 подбора, 5 передач и 1 перехват.

23-летний Лука набирает как минимум 30 очков в каждом из шести матчей на старте нового сезона (35, 32, 37, 41, 31, 44). Последний раз такую серию (30 и более очков) в НБА выдавал Джордан в 1986 году.

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