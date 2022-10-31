«Мы нуждались в этой победе». Энтони Дэвис доиграл матч с «Наггетс», несмотря на проблемы со спиной

Звездный форвард доиграл матч с «Наггетс» (121:110), несмотря на проблемы со спиной.

Дэвис усугубил повреждение спины на последних минутах встречи, когда добавил мяч в корзину после промаха Леброна Джеймса. Форвард попросил замену и направился на скамейку, но в последний момент решил, что все же останется на площадке. Сразу после игры он давал интервью, сидя на стульчике.

За 37 минут Дэвис набрал 23 очка (10 из 18 с игры), 15 подборов и 2 передачи.

«Мы нуждались в этой победе. Она была нужна всей нашей команде, нужна для командного духа, для наших поклонников, для всей организации.

Мы неудачно провели третью четверть, но продолжали играть. Сегодня мы наконец-то использовали свои возможности, попадали по кольцу, а защита снова была на хорошем уровне», – заявил Дэвис.

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