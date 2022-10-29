Джейлен Браун поставил сверху через Донована Митчелла
Свингмен «Бостона» Джейлен Браун стал автором эффектного данка в овертайме матче с «Кливлендом» (123:132 ОТ).
Браун во время быстрого отрыва получил мяч от Маркуса Смарта и поставил сверху через звездного защитника «Кавальерс» Донована Митчелла.
В активе Брауна 32 очка, 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.
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