Джейлен Браун поставил сверху через Донована Митчелла

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Свингмен «Бостона» Джейлен Браун стал автором эффектного данка в овертайме матче с «Кливлендом» (123:132 ОТ).

Браун во время быстрого отрыва получил мяч от Маркуса Смарта и поставил сверху через звездного защитника «Кавальерс» Донована Митчелла.

В активе Брауна 32 очка, 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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