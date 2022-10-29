Митчелл и Леверт набрали 82 очка на двоих в победном матче с «Бостоном»

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Звездный дуэт защитников «Кливленда» Донован МитчеллКарис Леверт помог команде одержать выездную победу над «Бостоном» (132:123 ОТ).

Митчелл и Леверт набрали на двоих 82 очка, разделив их поровну.

Митчелл реализовал 15 из 25 с игры, в его активе также 4 подбора и 3 передачи. Леверт реализовал 12 из 21 с игры, на его счету 4 подбора, 7 передач и 3 перехвата.

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