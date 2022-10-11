«Лейкерс» подписали Брайса Хэмилтона, отчислили Эл Джея Фигероа

подписали для участия в тренировочном лагере атакующего защитника Брайса Хэмилтона (21 год, 193 см).

Хэмилтон не был выбран на драфте НБА этого года. В своем последнем сезоне в он набирал 21,8 очка и 5 подборов в среднем за матч.

Чтобы осовободить необходимое для подписания место в составе, калифорнийцы отчислили атакующего защитника Эл Джея Фигероа (24 года, 198 см).

Я был на НБА в Эмиратах – странно, но классно. Мало Янниса, много «Яннисов», зрителям объясняли правила баскетбола