«Санз» отчислили Фрэнка Джексона, подписали Сэйбена Ли и Адониса Армса
«Финикс» совершил несколько перестановок в составе команды на тренировочный лагерь.
«Санз» отчислили комбо-гарда Фрэнка Джексона (24 года, 191 см) и подписали разыгрывающего Сэйбена Ли (23 года, 188 см), а также атакующего защитника Адониса Армса (24 года, 198 см).
В прошлом сезоне Ли провел 37 матчей за «Детройт», набирая в среднем 5,6 очка, 2,9 передачи и 2,3 подбора.
Армс не был выбран на драфте НБА-2022. В последнем сезоне в NCAA он набирал 9,3 очка и 4,5 подбора в среднем за матч.
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