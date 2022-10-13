«Санз» отчислили Фрэнка Джексона, подписали Сэйбена Ли и Адониса Армса

совершил несколько перестановок в составе команды на тренировочный лагерь.

«Санз» отчислили комбо-гарда (24 года, 191 см) и подписали разыгрывающего Сэйбена Ли (23 года, 188 см), а также атакующего защитника Адониса Армса (24 года, 198 см).

В прошлом сезоне Ли провел 37 матчей за , набирая в среднем 5,6 очка, 2,9 передачи и 2,3 подбора.

Армс не был выбран на драфте НБА-2022. В последнем сезоне в он набирал 9,3 очка и 4,5 подбора в среднем за матч.

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