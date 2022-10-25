Зайон и Херб Джонс пропустят матч с «Далласом» из-за травм

Теги травмы Даллас Новый Орлеан НБА Юта Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Херберт Джонс Баскетбол

«Новый Орлеан» потерял нескольких игроков перед матчем против «Далласа», который пройдет сегодня ночью.

Зайон Уильямсон получил ушиб задней поверхности бедра и поясницы. Форвард неудачно приземлился на паркет, когда пытался поставить сверху через Джордана Кларксона в игре с «Ютой» (121:122, ОТ).

Херберт Джонс повредил правое колено и также пропустит встречу с «Маверикс».

Ранее у Брэндона Ингрэма диагностировали сотрясение мозга после столкновения с партнером по команде Наджи Маршаллом в матче с «Джаз».

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