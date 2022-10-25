Зайон и Херб Джонс пропустят матч с «Далласом» из-за травм

потерял нескольких игроков перед матчем против , который пройдет сегодня ночью.

получил ушиб задней поверхности бедра и поясницы. Форвард неудачно приземлился на паркет, когда пытался поставить сверху через Джордана Кларксона в игре с «Ютой» (121:122, ОТ).

повредил правое колено и также пропустит встречу с «Маверикс».

Ранее у диагностировали сотрясение мозга после столкновения с партнером по команде Наджи Маршаллом в матче с «Джаз».

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