Джейсон Кидд: «В НБА никто не даст вам победить просто так, даже без главных звезд»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд раскритиковал команду за подход к матчу против «Нового Орлеана» (111:113).
«Пеликанс» провели встречу без ведущих игроков Зайона Уильямсона и Брэндона Ингрэма, которые не смогли сыграть из-за травм.
«В НБА никто не даст вам победить просто так, даже без главных звезд, надо выходить и заслужить победу.
Надо играть и показывать себя», – заявил Кидд.
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