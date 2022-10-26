Джейсон Кидд: «В НБА никто не даст вам победить просто так, даже без главных звезд»

Теги Даллас Джейсон Кидд Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд раскритиковал команду за подход к матчу против «Нового Орлеана» (111:113).

«Пеликанс» провели встречу без ведущих игроков Зайона Уильямсона и Брэндона Ингрэма, которые не смогли сыграть из-за травм.

«В НБА никто не даст вам победить просто так, даже без главных звезд, надо выходить и заслужить победу.

Надо играть и показывать себя», – заявил Кидд.

Формы НБА становятся уродливее с каждым годом. Виноваты Nike, клубы, жадность и даже Си Цзиньпин

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные