Джейсон Кидд: «В НБА никто не даст вам победить просто так, даже без главных звезд»

Главный тренер раскритиковал команду за подход к матчу против «Нового Орлеана» (111:113).

«Пеликанс» провели встречу без ведущих игроков и , которые не смогли сыграть из-за травм.

«В НБА никто не даст вам победить просто так, даже без главных звезд, надо выходить и заслужить победу.

Надо играть и показывать себя», – заявил Кидд.

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