Кендрик Перкинс: ««Лейкерс» не выиграют и 25 матчей в этом сезоне»

Экс-игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс скептически относится к перспективам «Лейкерс» в сезоне-2022/23.

«Если Роб Пелинка ничего не предпримет в ближайшее время, «Лейкерс» не выиграют и 25 матчей в этом сезоне с нынешним составом. Боже мой!» – написал Перкинс в твиттере.

Калифорнийцы проиграли все пять встреч на старте регулярного чемпионата и занимают последнее место в НБА.

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