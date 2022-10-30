Защитник «Оклахомы» помог команде вернуться в игру и одержать победу над (117:111 ОТ).

Гилджес-Александер набрал 38 очков (15 из 27 с игры), 6 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 41 минуту.

«Тандер» отыграли 16 очков в четвертой четверти и 8 – в последние 2 минуты основного времени.

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