Шэй Гилджесс-Александер принес «Оклахоме» 33 очка в победном матче с «Клипперс»

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджесс-Александер стал самым результативным игроком в победном матче с (108:94).

Гилджесс-Александер записал на свой счет 33 очка, реализовав 11 из 22 с игры.

За 37 минут в активе канадца также 5 подборов, 8 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота при 1 потере.

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