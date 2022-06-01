Гейм-виннер Девонте Грэма со своей половины в матче с «Тандер» – лучший «баззер» в сезоне НБА-21/22

Победный бросок разыгрывающего «Нового Орлеана» на последних секундах матча против «Оклахомы» признан лучшим «баззером» в регулярном сезоне-2021/22.

В концовке встречи лидер «Тандер» реализовал дальний трехочковый с отклонением и установил равенство в счете за 1,4 секунды до конца. Грэм получил мяч на своей половине площадки и успел выбросить его в сторону кольца соперника.

Ударившись о щит, мяч в итоге залетел в кольцо. Невероятное попадание Грэма принесло «Пеликанс» победу в напряженном матче.

Гейм-виннер разыгрывающего был признан лучшим броском под сирену прошедшего регулярного чемпионата по результатам голосования зрителей.

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