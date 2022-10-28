Стефен Карри в ответ на слова Баркли о Томпсоне: «Некоторые парни забывают, как выглядел закат их карьеры»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отреагировал на высказывание члена Зала славы и эксперта TNT Чарльза Баркли о том, что Клэй Томпсон уже не тот игрок, что был раньше.
«Комментарии – одна из составляющих нашего успеха. Любопытно, что некоторые парни забывают, как выглядела закат их карьеры.
Клэй помог нам выиграть чемпионат после двух адских сезонов», – сказал Карри.
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