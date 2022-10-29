Пол Пирс: «Лейкерс» пора перестраиваться»

Прославленный игрок выразил мнение, что «Лейкерс» нужно заняться перестройкой состава после 0-5 на старте сезона.

«Лейкерс» пора перестраиваться», – написал Пирс в твиттере.

Ранее экс-форвард «Селтикс» подколол калифорнийцев, напомнив им об отсутствии возможности получить первый пик драфта-2023 и выбрать под ним французского баскетболиста .

У «Нового Орлеана» в результате состоявшейся ранее сделки будет возможность обменяться с «Лейкерс» пиками первого раунда драфта-2023.

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