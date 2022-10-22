4 игрока стартовой пятерки «Лейкерс» бросают с эффективностью ниже средней по НБА

Игроки показывали низкую эффективность бросков с дистанции (Jump Shots) в последних двух сезонах, пишет аналитик ESPN Кирк Голдсберри.

Согласно исследованию Голдсберри, 109 игроков НБА совершили 500 и более таких попыток за данный период с эффективностью выше средней. Среди них нет ни одного игрока из нынешнего состава «Лейкерс».

При этом 73 баскетболиста НБА, которые совершили 500 бросков, отметились эффективностью ниже средней. В эту часть рейтинга вошли четыре игрока стартовой пятерки «Лейкерс»: Леброн Джеймс, , и .

В матче против (97:103) команда реализовала 9 из 45 трехочковых бросков. Уэстбрук выдал 0 из 11 с игры.

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