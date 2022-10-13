Расселл Уэстбрук и Джейден Макдэниэлс перебрасывали друг другу мяч в паузе матча

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В паузе предсезонного матча «Лейкерс»«Миннесота» (113:118) случился забавный эпизод с участием Расселла Уэстбрука и Джейдена Макдэниэлса.

Макдэниэлс оттолкнул Уэстбрука, вскоре после чего швырнул мяч в его сторону. Плеймейкер «озерников» ответил тем же.

На счету Уэстбрука 5 очков, 3 подбора и 4 передачи, Макдэниэлс набрал 11 очков и 8 подборов.

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