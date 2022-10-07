Патрик Беверли поприветствовал Энтони Эдвардса перед матчем

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Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли тепло поприветствовал экс-одноклубника по «Миннесоте» Энтони Эдвардса перед предсезонным матчем между командами.

«Миннесота» в четверг переиграла «Лейкерс» в Лас-Вегасе со счетом 114:99, Беверли пропустил встречу, получив возможность для отдыха.

Беверли в прошлом сезоне играл за «Вулвз», но в межсезонье клуб обменял его в «Юту», после чего защитника отправили в «Лейкерс».

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