Американские владельцы «Кристал Пэлас» намерены приобрести «Лион»

Американские бизнесмены, которым принадлежит доля акций «Кристал Пэлас», собираются купить «Лион».

Джон Текстор представил доказательства соглашения с инвестиционным фондом «Ares Management» о приобретении «OL Group», отложенном на 17 ноября. По информации L’Equipe, партнером американского бизнесмена в этой сделке станет 57-летний миллиардер Джош Харрис, который также является совладельцем «Кристал Пэлас», занимающего на данный момент 13-е место в английской Премьер-лиге.

Харрису, чье состояние, по данным журнала Forbes, оценивается в 5,5 миллиарда долларов, также принадлежат американский хоккейный клуб «Нью-Джерси Девилс» и баскетбольный клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» из NBA.