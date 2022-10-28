Хавьер Паскуаль – о победе над «Минском»: «Были некоторые ошибки, но в целом должны быть удовлетворены»

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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль остался доволен игрой своей команды в домашнем матче против «Минска» (91:53).

«Спасибо нашим болельщикам, которые сегодня пришли на арену. В этом матче постарались играть так хорошо, как можем — на больших скоростях, внимательно в защите и нападении.

Да, у нас были некоторые ошибки, но в целом должны быть удовлетворены тем, как выглядели сегодня. Теперь нужно восстановиться и подготовиться к следующему матчу», – сказал Паскуаль.

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