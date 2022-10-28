Калеб Хоумсли: «Мне очень нравится в Санкт-Петербурге»

Американский игрок Калеб Хоумсли рассказал о том, что ему нравится жить в России.

«Мне очень нравится в Санкт-Петербурге. Да, погода могла бы быть и получше, но мне тут действительно нравится. Со мной живет моя жена, она приехала сразу. Остальные члены семьи пока нет, но мама жены приедет к нам ближе к концу сезона.

У меня не было никаких стереотипов о России, мне тут хорошо. Наслаждаюсь временем, которое провожу в России, играю в баскетбол. Здесь много американцев, и им всем тут тоже нравится», – заявил Хоумсли.

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