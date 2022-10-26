Галь Мекель объявил о завершении карьеры
Двукратный чемпион Израиля и двукратный MVP израильской лиги Галь Мекель объявил о завершении карьеры.
34-летний разыгрывающий выступал на Евробаскете-2022 за сборную Израиля, а прошлый сезон провел за «Андорру».
Мекель выиграл два титула чемпиона Израиля в составе «Маккаби Тель-Авив» (2010) и «Маккаби Хайфа» (2013). Он также был назван самым ценным игроком израильской лиги в 2011 и 2013 годах.
В 2013 году Мекель отправился в НБА, где провел 35 матчей за «Даллас» и «Новый Орлеан», набирая в среднем 2,3 очка, 0,8 подбора и 2,2 передачи.
В России израильский защитник известен по выступлениям за «Нижний Новгород» (2015) и «Зенит» (2018-2019).
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