Андрей Воронцевич выбыл на неопределенный срок с травмой руки

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич выбыл на неопределенный срок с травмой правой руки.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Воронцевич в нынешнем сезоне принял участие в трех матчах Лиги ВТБ. Последняя игра с его участием состоялась 16 октября, когда казанцы принимали «Астану».

Средние показатели 35-летнего Воронцевича – 3,3 очка, 3,0 подбора и 2,3 передачи за встречу.

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА