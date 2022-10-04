Уэстбрук убрал фотографию в форме «Лейкерс» и скрыл все посты на фоне слухов про обмен

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук убрал фотографию в форме команды с профиля и скрыл все посты в инстаграме на фоне слухов про обмен.

В СМИ ранее появилась информация, что «Лейкерс» всерьез рассматривали возможность обмена Уэстбрука и двух драфт-пиков на игроков «Пэйсерс» Майлза Тернера и Бадди Хилда.

Расселл сейчас готовится вместе с командой к сезону-22/23, в стане «озерников» его называют одним из ключевых игроков.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

Инстаграм Расселла Уэстбрука