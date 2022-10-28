Тайрон Лю: «Побед не бывает без жертв. У «Клипперс» в составе 11 человек заслуживают того, чтобы играть»

Главный тренер рассказал о важном принципе, на соблюдение которого он рассчитывает в новом сезоне.

«Мы не хотим идти простым путем и полагаться на возвращение Кавая, возвращение Джорджа и переход Джона Уолла, а это требует жертв, потому что у нас много игроков. У нас есть 11 игроков, которые действительно заслуживают того, чтобы играть, но все 11 одновременно на площадку не выйдут. Придется идти на жертвы.

Это своего рода моя модель с того момента, как я пришел в команду. Вы видели это в мой первый сезон здесь с Пэтом Беверли и Зубацем, была серия с «Далласом», и мы не выпускали их в последних нескольких матчах. И что они делали? Они подбадривали своих товарищей как могли, в каждом тайм-ауте, в каждом эпизоде. На тренировках и разминках они были великолепны. Следующая серия, Пэт и Зубац сыграли очень важную роль, были очень важны для нас уже на площадке.

Побед не бывает без жертв. Если ваша команда не готова чем-то жертвовать, победить сложно», – сказал Лю.

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