Реджи Джексон будет стартовым разыгрывающим «Клипперс» в сезоне-2022/23
«Клипперс» планируют объявить о включении разыгрывающего Реджи Джексона в стартовый состав команды в предстоящем сезоне, сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.
В стартовую пятерку «Клипперс» также войдут Кавай Ленард, Пол Джордж, Ивица Зубац и Маркус Моррис.
Несколько дней назад главный тренер Тайрон Лю признавался, что пока не определился с тем, кто будет стартовым разыгрывающим команды в новом сезоне.
«Клипперс» в межсезонье подписали Джона Уолла, который рассматривался как игрок основного состава, но у плеймейкера возникли трудности в предсезонных матчах.
«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?
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