Реджи Джексон будет стартовым разыгрывающим «Клипперс» в сезоне-2022/23

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Джон Уолл Реджи Джексон Баскетбол

«Клипперс» планируют объявить о включении разыгрывающего Реджи Джексона в стартовый состав команды в предстоящем сезоне, сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.

В стартовую пятерку «Клипперс» также войдут Кавай Ленард, Пол Джордж, Ивица Зубац и Маркус Моррис.

Несколько дней назад главный тренер Тайрон Лю признавался, что пока не определился с тем, кто будет стартовым разыгрывающим команды в новом сезоне.

«Клипперс» в межсезонье подписали Джона Уолла, который рассматривался как игрок основного состава, но у плеймейкера возникли трудности в предсезонных матчах.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?

Контракты и платежные ведомости НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные