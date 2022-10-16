Реджи Джексон будет стартовым разыгрывающим «Клипперс» в сезоне-2022/23

«Клипперс» планируют объявить о включении разыгрывающего в стартовый состав команды в предстоящем сезоне, сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.

В стартовую пятерку «Клипперс» также войдут Кавай Ленард, Пол Джордж, Ивица Зубац и Маркус Моррис.

Несколько дней назад главный тренер признавался, что пока не определился с тем, кто будет стартовым разыгрывающим команды в новом сезоне.

«Клипперс» в межсезонье подписали , который рассматривался как игрок основного состава, но у плеймейкера возникли трудности в предсезонных матчах.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?

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