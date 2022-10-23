Кендрик Перкинс: «Клипперс» выиграют чемпионат в этом сезоне»

Чемпион НБА в составе «Бостона» (2008), ныне телевизионный эксперт считает, что «Клипперс» имеют высокие шансы на титул.

«У «Клипперс» глубокий состав! У Клипперс лучший тренер на свете! «Клипперс» выиграют чемпионат в этом сезоне!» – написал Перкинс в твиттере.

На старте регулярного чемпионата команда обыграла (103:97) и (111:109).

Перстни чемпионов НБА – произведение искусства. У кого эффектнее – Джордана, Леброна или Карри?

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